El brent sube el 7 % y roza los 80 dólares tras acabar Trump con el alto el fuego con Irán

A las 17.22 hora española (15.22 GMT), el precio del crudo brent de referencia en Europa subía el 7,42 % y el barril se cotiza a 79,66 dólares, precio desconocido desde hace casi tres semanas.

En esta sesión osciló entre un precio mínimo de 75,44 dólares a las 03.00 horas (01.00 GMT) y un máximo de 80,13 dólares hace unos minutos por las declaraciones de Trump.

Por su parte, el west texas intermediate (WTI), de referencia en EE.UU., se encarece el 7,01 %, hasta 75,38 dólares.

El gas natural en el mercado europeo de Países Bajos subía el 1,58 % y situaba su precio en 48,82 euros el megavatio hora.

Para el analista de XTB Manuel Pinto el repunte del crudo en esta jornada, con "las mayores subidas desde el pasado mes de mayo", genera dudas sobre cómo se va a comportar su precio.

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Hasta hoy se hablaba de que el mercado petrolero se encaminaba a una guerra de precios por el incremento de la producción de los países de la OPEP y del resto de los productores que provocaría "un superávit de oferta abismal en el mercado y que por tanto estaba penalizando los precios".

Sin embargo, se recrudece "la tensión, vuelve a cerrar el estrecho de Ormuz y que, por tanto, los países de Oriente Medio dejen de producir y dejen de enviar su petróleo", con lo que disminuye la oferta y sube su precio y se podrían alcanzar precio "similares" a los de marzo pasado, cuando superó los 100 dólares muchos días.

Pero Pinto ha matizado que se han establecido "rutas alternativas a través de oleoductos para poder mandar el petróleo" y algunos países "también han hecho acopio de reservas estratégicas durante estas semanas que ha ido funcionando relativamente el estrecho de Ormuz y por tanto no creemos que sobrepase los 100 dólares".

Trump ha vertido graves ofensas contra los líderes iraníes, a los que ha tachado de "escoria" y "gente enferma".

Previamente a la declaración de Trump en la cumbre de la OTAN que se celebra en Ankara (Turquía), donde afirmaba que rompía el alto el fuego con Irán, el país persa había asegurado que los ataques estadounidenses contra su territorio anulaban prácticamente el acuerdo de paz firmado el pasado 17 de junio.

Así, para Irán, la revocación de la autorización para vender petróleo y "la violación de los acuerdos" de Ormuz habían dejado sin efecto partes clave y fundamentales del memorando firmado por Teherán y Washington para poner fin a la guerra que comenzó el pasado 28 de febrero.

La subida del petróleo (el brent ganó el 3 % el martes) se producía después de que Estados Unidos suspendiera el permiso de explotación de petróleo a Irán, de que este país hubiera atacado a tres petroleros en la zona de Ormuz y de que EE.UU. bombardeara instalaciones militares y otros objetivos iraníes.