El cardenal de Paraguay renuncia a su cargo de arzobispo al cumplir 75 años

Asunción, 8 jul (EFE).- El cardenal de Paraguay, Adalberto Martínez, renunció a su cargo de arzobispo de Asunción, la capital de su país, que ejerce desde 2022, al cumplir este miércoles 75 años, en atención a lo establecido en el derecho canónico, y esperará la decisión del papa León XIV sobre la extensión o no de su mandato.