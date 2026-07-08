El débil sistema sanitario de Yemen sobrecargado por rebrote de sarampión, afirma MSF

Según datos provisionales de la Organización Mundial de la Salud (OMS), citados por MSF, Yemen registró 11.354 casos de sarampión entre octubre de 2025 y marzo de 2026, la segunda cifra más alta a nivel mundial durante ese periodo.

MSF indicó que sus equipos médicos han observado que muchos niños llegan tarde a recibir tratamiento porque sus familias no pueden costear el transporte a centros de salud distantes, lo que aumenta el riesgo de enfermedad grave, al tiempo que agrava la situación de hospitales y clínicas ya saturados.

"Una dosis de la vacuna contra el sarampión ofrece protección, pero los niños necesitan dos dosis para una protección completa", declaró la coordinadora de MSF en Yemen, Itta Helland-Hansen, que añadió que "para las familias con recursos muy limitados, el coste del transporte para ir dos veces a un centro de salud puede ser una barrera importante".

El sarampión es una de las enfermedades más contagiosas del mundo y puede causar complicaciones potencialmente mortales, como neumonía, diarrea e infecciones oculares, especialmente en niños desnutridos.

MSF advirtió de que los niños que se recuperan del sarampión siguen siendo más vulnerables a otras enfermedades porque el virus debilita el sistema inmunitario.

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"Con una enfermedad tan contagiosa como el sarampión, lograr la inmunidad colectiva es fundamental", dijo Helland-Hansen, en el comunicado.

MSF precisó que los repetidos brotes de sarampión reflejan deficiencias más amplias en el sistema sanitario del Yemen, incluyendo carencias en la inmunización de rutina, la vigilancia epidemiológica y el acceso a la atención médica, problemas que se han agravado por la disminución de la financiación humanitaria.

El sistema sanitario de Yemen se encuentra devastado después de más de una década de conflicto, lo que ha dejado a millones de personas dependientes de la asistencia humanitaria.

Las agencias humanitarias han advertido repetidamente de que la escasez de fondos está socavando los programas de vacunación y otros servicios de salud esenciales, lo que aumenta el riesgo de brotes de enfermedades prevenibles entre los niños.