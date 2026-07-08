El demócrata Platner suspende su candidatura al Senado, tras acusación de agresión sexual

A través de un video de once minutos, difundido en su cuenta de X, Planter aseguró que todas las "fuertes acusaciones" en su contra "no son reales" y concluyó que por esa presión mediática retira su candidatura a la Cámara Alta del Congreso de su país.

"Las acusaciones son el inicio, no el final (...) es importante entender porque esto está pasando ahora", dijo el demócrata y apuntaló de que las acusaciones se iniciaron cuando fue confirmado como candidato.

Platner agregó que las inculpaciones están siendo usadas por "el poder político" para generar una "obstrucción" sobre él y las "personas normales", y así evitar que su carrera política florezca.

La mujer, Jenny Racicot, de 41 años, detalló -a lo largo de tres entrevistas al medio digital estadounidense Politico- que Platner la obligó a tener relaciones sexuales hace cinco años, una acusación que él negó en un artículo y que lo ha vuelto a poner en una situación delicada.

Tras conocerse la información de Politico, Platner publicó un video -en su cuenta de X- en el que calificaba las acusaciones de "falsas" y afirmó que iba a "reflexionar" sobre cómo seguir adelante.

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El aspirante demócrata tuvo que enfrentarse entonces al escándalo por unos mensajes sexuales con múltiples mujeres fuera del matrimonio, según publicaron The Wall Street Journal, The New York Times y CNN a finales de mayo, y también a la polémica por un tatuaje vinculado al nazismo.

Su esposa, Amy Gertner, descubrió esos mensajes en la primavera de 2025 y en agosto de ese mismo año se lo comunicó al equipo de campaña que se encargaba de preparar las primarias al Senado para que evaluaran el riesgo político.

En aquel momento, sus asesores lo consideraron un asunto privado y optaron por no hacerlo público, aunque ya intuían que podría convertirse en un punto débil de su carrera hacia el Parlamento.

Sin embargo, el Partido Demócrata cerró filas en torno al aspirante y le dieron su apoyo en las primarias.

Ahora, la siguiente fecha marcada en el calendario es el 13 de julio, ya que hasta ese momento el partido podría elegir a otro candidato para reemplazar a Platner.