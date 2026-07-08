El desempleo baja en regiones uruguayas fronterizas con Brasil y Argentina, según informe

En dicho periodo el departamento de Soriano tuvo el índice de empleo más alto (65,5 %), seguido por Maldonado, donde se ubica la reconocida ciudad de Punta del Este (64,8 %). Por el contrario, el departamento de Treinta y Tres tuvo el desempleo más alto (16,5 %) y le siguió Paysandú (12,3 %), de acuerdo al informe presentado este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística.

Mientras tanto, en Montevideo el empleo es del 60,6 % y el desempleo de un 7,9 %, al tiempo que en Canelones el empleo es de un 59,1 % y el desempleo es de un 8,5 %, según el informe de mercado de trabajo por área geográfica de residencia, en el que se muestra el índice de actividad, empleo y desempleo en las diferentes regiones del país suramericano.

Según los datos del último censo, estos dos últimos departamentos acumulan poco más de 1,9 millones de habitantes, lo que representa casi el 55 % de la población de Uruguay.

En el caso de los departamentos de Artigas, Cerro Largo, Rocha y Rivera, que comparten frontera terrestre con Brasil, el desempleo bajó en dos de estos y subió en los otros dos, respecto al mismo período del pasado año.

En Cerro Largo pasó de 4,8 % a 4,3 % y en Rocha de 8 % a 6,7 %, al tiempo que en Artigas pasó de 10,2 % a 12,2 % y en Rivera de 6,3 % a 8,3 %.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Por otra parte, dos de los tres departamentos conectados con Argentina a través de pasos de frontera terrestre bajaron su desempleo.

Concretamente, en Paysandú pasó de 12,3 % a 10,1 % y en Salto de 8,5 % a 7,2 %. En el caso de Río Negro, el desempleo ascendió de 12,1 % a 13 %, respecto al mismo período del año anterior.

La tasa de desempleo en Uruguay se ubicó en 7,6 % en mayo, según otro informe del Instituto Nacional de Estadística.