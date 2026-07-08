El FMI eleva al 4,6 % el crecimiento previsto para China, con otras mejoras en Asia

En el caso de China, el informe de Perspectivas Económicas Mundiales del FMI, actualizado hoy, aumenta dos décimas la expansión estimada el pasado abril y atribuye el nuevo ritmo al encarecimiento del petróleo, la "incertidumbre prolongada" y "factores estructurales". No obstante, la cifra anticipa una ralentización respecto al 5 % de crecimiento que la segunda economía mundial registró en 2025.

El informe se hizo público horas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijese a la prensa en Ankara, en la segunda jornada de la cumbre de la OTAN, que da por acabado el acuerdo de alto el fuego con Irán tras el reciente incremento de hostilidades entre los dos países.

El documento señala que, pese a que el consumo interno se mantuvo "débil" en el gigante asiático, su desempeño económico en el primer trimestre de 2026 resultó mejor al esperado, con una expansión anualizada y desestacionalizada del 8,1 %, impulsada por el adelanto de inversión pública en infraestructuras, el repunte de la manufactura de alta tecnología y las exportaciones.

China, que para 2027 se expandirá un 4,1 %, según el FMI –una décima por encima de lo calculado en abril–, encara este ejercicio presionada por la citada debilidad del consumo interno, la prolongada crisis inmobiliaria y tensiones comerciales con varios países occidentales, aunque mantiene apoyos en la inversión pública, las exportaciones y el avance de la manufactura tecnológica.

En materia de precios, la institución apunta que la inflación de la potencia "aumentará", si bien desde "niveles bajos".

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El FMI también mejoró sus previsiones de crecimiento para Japón en 2026 –hasta un 0,6 %, frente a la contracción del 0,1 % que estimó en su informe de abril– y 2027 –al 0,7 %, frente al 0,1 % de abril–, y explicó que las medidas de apoyo fiscal del Gobierno servirán para disipar en parte los efectos del 'shock' energético provocado por la guerra en Oriente Medio.

Ambas cifras continúan por debajo del crecimiento del 1,1 % registrado en 2025.

El FMI espera que la inflación nipona continúe por encima del objetivo de las autoridades al menos hasta finales de 2027, y estima que el banco central japonés continuará elevando los tipos de interés hacia un nivel "neutral".

Las previsiones para Corea del Sur fueron asimismo revisadas al alza, gracias a "la fuerte demanda externa de semiconductores, lo que contrarresta el impacto negativo de la guerra": para 2026, el país crecerá un 2,6 % –frente al 0,7 % que vaticinó en abril–, aunque la expansión se ralentizará ligeramente en 2027, hasta el 2,5 % –con todo, muy por encima del 0,4 % de previsto en abril.

Los dos porcentajes superan con creces el crecimiento surcoreano en 2025, del 1,1 %.

El FMI mantiene en sus proyecciones a la India como una de las grandes economías de más rápido crecimiento, pese a la ligera revisión a la baja de su expansión para 2026, actualizada al 6,4 %, una décima menos que en abril. En 2027, se espera que repunte hasta el 6,7 %, dos décimas por encima del cálculo anterior.

El FMI atribuye esa resistencia a "un fuerte impulso en el consumo privado y la actividad del sector de servicios" y fija el crecimiento de India muy por encima del promedio mundial, estimado en el 3 % para 2026 y el 3,4 % para 2027.