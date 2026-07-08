El Gobierno español afirma estar tranquilo ante las nuevas amenazas de Trump a España

Tras esas declaraciones, fuentes del Ejecutivo español recalcaron que España mantiene una magnífica relación social, cultural y económica con Estados Unidos y no tiene intención de que eso cambie.

Además, subrayaron que la Unión Europea es una unión comercial en la que no puede singularizarse a ningún estado miembro, como recordaron que ha dejado patente en diversas ocasiones la Comisión Europea.

Esa es la respuesta que el Gobierno ya dio ante la amenaza que hizo meses atrás Trump de cortar la relación comercial con España después de que fuera el único país de la OTAN que se negara a comprometerse a aumentar su gasto en defensa hasta un 5 % de su PIB.

Con ella, el Ejecutivo quiso dejar claro y vuelve a hacerlo ahora, que no es posible que Estados Unidos corte su relación comercial con España porque esa relación es con toda la Unión Europea.

Recuerda asimismo el Gobierno que Estados Unidos tiene superávit comercial con España, es decir que se beneficia de esa relación, y que los vínculos económicos los tejen las empresas privadas, no los gobiernos.

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En esa línea, insiste el Gobierno en que la relación bilateral entre España y Estados Unidos es beneficiosa para los dos países, tanto en el ámbito comercial como en el de defensa.