El interés de la deuda francesa sube al pico desde junio de 2009 por la crisis en O. Medio

Los títulos de deuda a diez años superaron el umbral simbólico del 3,90 %, la rentabilidad más alta desde el 12 de junio de 2009, cuando terminó la sesión en el 3,965 %.

A mediodía, esos bonos cotizaban al 3,902 %, de forma que en ese momento era el nivel más elevado de todos los países de la zona euro, por delante de Grecia (3,778 %) y Lituania (3,759 %) y Eslovaquia (3,709 %).

Pese a que la rentabilidad de la deuda española también subió, se quedó significativamente por debajo, y entonces estaba en el 3,654 %, en todo caso como es habitual muy por encima la de Alemania que sirve de referencia (3,074 %).

Aunque la inmensa mayoría de los activos se vieron afectados por esta nueva amenaza de un retorno de la guerra abierta en Oriente Medio, con la salvedad en particular de muchas compañías petroleras como la francesa TotalEnergies, que era uno de los pocos valores al alza en la Bolsa de París, la deuda francesa está particularmente expuesta.

La razón es el elevado nivel, ya que al final del primer trimestre de este año superaba ya el umbral de los 3,5 billones de euros, equivalente al 117,5 % del producto interior bruto (PIB), la fragilidad del Gobierno francés, al menos hasta las elecciones presidenciales y legislativas del año próximo, y la incapacidad para reducir de forma significativa el déficit.