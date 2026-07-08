El Nikkei repunta más del 2% gracias a tecnológicas pese a renovadas tensiones en Irán

Transcurridos los primeros 40 minutos de negociación, el indicador, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado tokiota, crecía un 2,2 %, o 1.472,14 puntos, hasta los 68.291,19 enteros. En la sesión anterior, el Nikkei cayó un 2,11 %.

El índice más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, aumentaba un 0,38 %, o 15,15 puntos, hasta las 4.021,58 unidades.

En el sector de los semiconductores, Advantest subía un 6,97 %, Tokyo Electron, un 4,84 %; y Disco, un 4,24 %.

El referente japonés de memorias flash y unidades de estado sólido (SSD) Kioxia se disparaba un 8,46 %, mientras que el grupo de telecomunicaciones e inversión SoftBank, que ha apostado fuerte por la IA con inversiones multimillonarias en OpenAI, el creador de ChatGPT, crecía un 2,34 %.

No obstante, el fabricante de automóviles Toyota caía un 2,25 % y su rival Nissan hizo lo propio con un 2,36 %, mientras que Honda descendía un 1,9 %.