El nuevo jefe de la Liga Árabe dice que Israel le ha impedido visitar Cisjordania

"Las autoridades palestinas han informado a la Secretaría General del rechazo de las autoridades de ocupación israelíes a la visita que el secretario general de la Liga, Nabil Fahmy, tenía previsto realizar hoy a los territorios palestinos ocupados para expresar su apoyo a la firmeza del pueblo palestino y reunirse con el presidente palestino", indicó su oficina de prensa en un comunicado.

En la nota se apunta que Fahmy optó por que su visita a Palestina fuera su primer destino al asumir el cargo, dada la centralidad de la causa palestina, y se subraya que "esta seguirá ocupando el primer lugar entre las prioridades del mundo árabe".

Por último, la Liga Árabe insiste en la necesidad de "exigir responsabilidades a Israel por las continuas violaciones cometidas contra los palestinos" y señaló que la "defensa de la solución de dos Estados requiere medidas eficaces y sostenidas por parte de todos los países que apoyan una paz justa".

Fahmy asumió oficialmente sus funciones como nuevo secretario general de la Liga Árabe el 1 de julio, sucediendo a Ahmed Abulgueit.