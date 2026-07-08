El primer ministro búlgaro advierte de una posible escalada nuclear rusa en Ucrania

"Occidente en su conjunto ha estado intentando lograr una victoria convencional sobre la mayor potencia nuclear sin tener las capacidades suficientes para contrarrestar sus misiles hipersónicos", dijo en clara referencia a Rusia.

"Esto está aumentando dramáticamente el riesgo de involucrar una respuesta nuclear. Por eso necesitamos desarrollar las condiciones lo antes posible para la diplomacia y la paz, y no para escalar", agregó el mandatario, en el poder desde marzo.

Por otra parte, Radev reiteró que Bulgaria ya no tiene capacidades para ayudar a Ucrania con armamento, tal y como lo había hecho en el pasado, sobre todo con el envío de municiones, sean de producción nueva o de reservas del Ejército búlgaro.

"No nos queda nada que suministrar a Ucrania. Lo que podemos hacer es brindar asistencia técnica militar. Podemos aceptar equipo militar para ser reparado en Bulgaria. Este es nuestro apoyo", aseguró el primer ministro.