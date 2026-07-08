El próximo canciller de Colombia se convierte en foco de críticas del Gobierno y ONG

"Negar la ciencia siempre lleva a la barbarie y el holocausto", escribió el mandatario, quien afirmó que con el Gobierno del presidente electo, Abelardo de la Espriella, Colombia dejará de ser un referente internacional en la lucha contra el cambio climático y pasará a ser "aportante de la muerte y el genocidio".

En un extenso mensaje publicado en su cuenta de X, Petro cuestionó las posturas atribuidas a Bula Escobar sobre la crisis climática y aseguró que la llegada del académico al Ministerio de Relaciones Exteriores supone un cambio radical respecto a la política internacional impulsada por su Gobierno.

Petro también vinculó el ascenso del próximo Gobierno con supuestas campañas de desinformación y reiteró, sin aportar pruebas, sus denuncias sobre una presunta injerencia extranjera en las elecciones presidenciales.

Las declaraciones del mandatario se produjeron horas después de que la ONG Temblores, especializada en derechos humanos, manifestara su "profunda preocupación" por la designación de Bula Escobar como próximo ministro de Relaciones Exteriores.

La organización aseguró que, durante años, el futuro canciller "no solo descalificó a organizaciones de derechos humanos", sino que también "se burló sistemáticamente del Sistema Interamericano", desacreditó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y difundió "teorías conspirativas" contra quienes acudían a ese sistema en busca de protección.

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Además, recordó que durante el paro nacional de 2021 Bula señaló públicamente a Temblores como "el enemigo oculto" e invitó a mantener vigilada a la organización, unas declaraciones que, según la ONG, ocurrieron en un contexto de violencia y estigmatización contra defensores de derechos humanos.

"Nos preocupa profundamente que esa misma persona sea la designada por el presidente electo para representar a Colombia ante el mundo", agregó Temblores en otro mensaje.

El presidente electo anunció este miércoles el nombramiento de Bula Escobar como ministro de Relaciones Exteriores del Gobierno que asumirá funciones el próximo 7 de agosto.

Según explicó De la Espriella, el futuro canciller tendrá la misión de liderar una "reingeniería" de la Cancillería, profesionalizar el servicio exterior y orientar la política internacional hacia "el pragmatismo, la eficiencia, la ciberdiplomacia, el comercio, la defensa del interés nacional y el reposicionamiento del país como actor serio en el hemisferio".

Bula Escobar ha ocupado diversos cargos en el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas en Oriente Medio, África y América Latina y acumula más de dos décadas de experiencia en labores humanitarias y gestión de crisis.