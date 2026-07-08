El venezolano Gustavo Dudamel dará un concierto benéfico por las víctimas de los sismos

"Venezuela siempre será mi hogar y, en cada momento, mis pensamientos están con las familias cuyas vidas cambiaron para siempre a causa de esta tragedia", afirmó en un comunicado Dudamel, nacido en Barquisimeto.

El artista definió el concierto como una invitación a transformar la compasión en acción y a recordar al pueblo venezolano que "no está solo".

Toda la recaudación se destinará al fondo de recuperación creado por Dudamel, 'Earthquake Recovery to Support Venezuelan Communities', gestionado junto con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe - CAF.

Tanto el director como los músicos de la orquesta actuarán sin cobrar.

El espectáculo, titulado 'Un concierto por Venezuela', será el último de Dudamel como director musical y artístico de la LA Phil, cargo que ocupa desde 2009 y del que se despedirá en agosto.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Sustituye a la gala de homenaje 'Celebrating Gustavo at the Bowl: A Musical Legacy', prevista desde febrero, y forma parte de la semana de actos con la que la orquesta celebrará su legado.

"En momentos de profunda necesidad, nuestra responsabilidad como institución va más allá del escenario", afirmó Kim Noltemy, presidenta y directora ejecutiva de la LA Phil, que respaldará las labores de ayuda con una donación de 50.000 dólares.

La orquesta anunciará más adelante el programa completo y los artistas invitados del recital, que se celebrará en el Hollywood Bowl, sede estival al aire libre de la LA Phil.

Los dos terremotos, de magnitud 7,2 y 7,5, sacudieron el centro de Venezuela la noche del pasado 24 de junio, con epicentro al oeste de Caracas, y dejaron al menos 3.685 muertos y 16.740 heridos, según el último balance oficial.