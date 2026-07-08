Empresa paraguaya envía primera carga de 150 toneladas de carne aviar a Taiwán

Los contenedores fueron embarcados durante un acto encabezado por el presidente de Paraguay, Santiago Peña, en una planta de la empresa Pechugón en la ciudad de San Antonio (cerca de Asunción, la capital del país), y al que asistió el embajador de Taiwán en Asunción, Iván Yueh-Jung Lee, informó en un comunicado la Presidencia paraguaya.

"Hoy fuimos testigos de un momento histórico: el envío en tiempo récord de las primeras 150 toneladas de carne aviar a la hermana República de China (Taiwán)", publicó el mandatario uruguayo en su cuenta de X, cuyo Gobierno defiende las relaciones diplomáticas que su país estableció con la isla el 8 de julio de 1957.

Además, según la nota de la Presidencia, Peña indicó que su país busca "consolidarse como un proveedor confiable de alimentos de calidad, aprovechando sus ventajas competitivas y la apertura de nuevos destinos comerciales".

Por su parte, el embajador taiwanés destacó en su intervención que la primera exportación paraguaya de carne aviar a la isla representa el "inicio oficial de un nuevo y brillante capítulo en el comercio" común.

El diplomático señaló que Taiwán importa anualmente unas 250.000 toneladas de carne de pollo, lo que consideró una "oportunidad de oro y un horizonte de crecimiento ilimitado para los productores paraguayos".

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Paraguay es el único país de Suramérica y uno de los 12 del mundo que mantiene relaciones diplomáticas oficiales con Taiwán.

El pasado 8 de mayo, el presidente de Taiwán, William Lai, anunció la apertura del mercado de su país a las importaciones de carne aviar paraguaya.

Las exportaciones paraguayas de carne aviar sumaron entre enero y mayo pasado unos 6,4 millones de dólares, un 38,4 % más respecto al mismo periodo de 2025, de acuerdo con el Banco Central, en las que Irak se ubica como el principal destino de este producto.

Taiwán es actualmente el mayor mercado para las exportaciones de carne de cerdo paraguaya, con envíos por 21,1 millones de dólares entre enero y mayo pasado, lo que representan el 90,1 % de los despachos locales, de acuerdo con el emisor.