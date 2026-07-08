Envían a prisión preventiva a un alcalde ecuatoriano por presunto enriquecimiento ilícito

El magistrado tomó la misma decisión para Carmen Chávez, la esposa del político, quien fue detenida con Macas el lunes durante allanamientos realizados por la Policía.

De acuerdo al Ministerio Público, el juez también ordenó que se congelen las cuentas bancarias de ambos investigados.

El ministro del Interior, John Reimberg, señaló el lunes que la Unidad de Análisis Financiero (UAFE) detectó "un incremento" en el patrimonio del alcalde "a través de empresas familiares, muchas de ellas fantasmas, así como dependencias administrativas" de ese municipio.

La UAFE añadió que había "un incremento exponencial del 74 % en los ingresos del investigado a partir de 2020", inmediatamente después del inicio de su gestión al frente de la Municipalidad de Machala.

"El 87 % de los depósitos registrados en sus cuentas correspondieron a operaciones realizadas en efectivo, muchas de ellas seguidas de retiros efectuados el mismo día o al día siguiente, patrón consistente con mecanismos orientados a reducir la trazabilidad de los recursos", señaló la entidad.

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En el último año, otros cuatro alcaldes han sido detenidos en Ecuador y enviados a prisión preventiva, entre ellos el de Guayaquil, la ciudad más poblada del país, quien es investigado por casos vinculados a su negocio familiar de comercialización de combustibles y es uno de los principales opositores al Gobierno del presidente Daniel Noboa.

Antes que Macas, el 25 de junio pasado fue detenida Ángela Plúa, alcaldesa del municipio costero de Jipijapa, en la provincia de Manabí, señalada por supuestamente liderar una red de corrupción vinculada a emitir de forma irregular documentos de tránsito.

Estas últimas capturas se dan a pocos meses de las elecciones locales previstas para el 29 de noviembre próximo.