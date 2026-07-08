España se sumará a la misión de la OTAN en Finlandia para proteger el Ártico

Sánchez informó de la incorporación de España a esa misión en la rueda de prensa que ofreció al término de la cumbre de la OTAN que se celebró en Ankara.

Al enumerar la presencia de militares españoles en el exterior para evidenciar el compromiso de España con las misiones de la OTAN, recordó que lidera las que hay en marcha en Irak y en el Atlántico Norte, al tiempo que presta un apoyo que calificó de esencial en los flancos sur y este de Europa.

Fue a continuación cuando Sánchez anunció que España se va a sumar a la misión de las fuerzas terrestres avanzadas en Finlandia que ha puesto en marcha la Alianza Atlántica para proteger la región ártica.