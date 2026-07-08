España trabaja para extinguir múltiples incendios, con especial atención en Cataluña

Cataluña es la región española más castigada en este sentido y, en plena ola de calor, un total de 210 municipios catalanes afrontan un peligro extremo de incendio forestal y otros 455 presentan un riesgo muy alto.

El fuego de Sentmenat, el más intenso, aún mantiene a unas 300 personas confinadas en sus casas, mientras participan en la extinción una setentena de unidades y unos 240 efectivos del cuerpo de Bomberos.

Las autoridades regionales catalanas movilizaron también una veintena de dotaciones, tres aéreas, para luchar contra un fuego de alta intensidad surgido este miércoles entre Aiguamúrcia y Sant Jaume dels Domenys (provincia de Tarragona).

Y, en la provincia de Barcelona, pidieron el confinamiento de unas 6.000 personas en Gavà, Sant Climent de Llobregat y de la zona cercana al Puig de Miramar de Viladecans, por otro incendio forestal.

Continúan, además, las labores de extinción en varios puntos más de la comunidad catalana, con los fuegos de Savallà del Comtat (Tarragona) y Martorell (Barcelona) ya controlados.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Están estabilizados, aún en proceso de ser controlados, los de Selvanera-Torrefeta i Florejacs (Lérida), La Bisbal d'Empordà (Gerona), que desde el pasado viernes ha afectado a más de 2.200 hectáreas, y Anoia (Barcelona) -con 33.000 confinados y casi 500 hectáreas afectadas-.

Otra de las regiones afectadas es Castilla y León, aunque la situación mejoró en las últimas horas, especialmente para los 60 vecinos de Zacos (León, noroeste), desconfinados ya de la escuela del pueblo y con carretera y línea férrea afectadas por el incendio de Porqueros de nuevo operativas, después de que se pasara del Índice de Riesgo Potencial (IGR) dos al nivel cero.

Otro incendio forestal en Ribota de Sajambre, en el municipio de Oseja de Sajambre (León) y que se declaró por otro rayo el pasado 26 de junio, sigue en IGR 1, con ocho medios que trabajan en este momento en la zona, con tres cuadrillas terrestres, dos Brigadas de Refuerzo de Incendios Forestales (BRIF) y una autobomba.

También en nivel IGR 1 está un fuego originado el martes por rayos en la localidad leonesa de Espina de Tremor, con 16 medios en la zona, tres cuadrillas terrestres, autobombas, una Brigada de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF) y dos bulldozer.

Tampoco se libran de los incendios otras regiones, como Galicia (norte), Andalucía (sur) y Valencia (este).

Así, en Galicia las autoridades dieron por estabilizado el incendio forestal que comenzó este martes en la parroquia de Sirvián, en el municipio de Guntín (provincia de Lugo), tras arrasar en las últimas horas unas 30 hectáreas de terreno.

En Andalucía, se continúa trabajando para extinguir los fuegos estabilizados de Grazalema y Barbate (Cádiz), al igual que ocurre en la Comunidad Valenciana, en Soneja (provincia de Castellón).

En lo relativo al fuego en el parque natural de Grazalema toda la población desalojada de forma preventiva, 188 personas, pudo regresar a sus casas el martes, mientras que el de Soneja, que evoluciona favorablemente tras quemar 183 hectáreas, permitió ya ayer abrir las carreteras y el acceso de los 500 vecinos desalojados.