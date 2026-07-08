Especialistas llaman a avanzar hacia un sistema universal de salud en México

El Servicio Universal de Salud, cuya implementación gradual está prevista a partir de 2027, busca que cualquier persona pueda recibir atención en las instituciones públicas del país, sin importar su afiliación.

Durante un conversatorio organizado por la Coalición México Salud-Hable, especialistas advirtieron que el nuevo modelo requerirá una "mayor coordinación" entre los subsistemas públicos de salud, así como una estrategia de financiamiento sostenible.

Actualmente, los principales subsistemas públicos de salud son el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y el IMSS-Bienestar.

Los expertos coincidieron en que el principal desafío será "aprovechar mejor los recurso existentes" y fortalecer la coordinación entre estas instituciones para ofrecer un acceso más equitativo a los servicios de salud.

La investigadora del Instituto Nacional de Salud Pública, Arantxa Colchero, afirmó que el gasto público en salud, equivalente al 3,3 % del PIB nacional, sigue siendo bajo, pero advirtió que aumentar los recursos no garantizará por sí mismo un sistema más equitativo.

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"Podemos mejorar la salud con los recursos existentes, inclusive", afirmó.

En ese sentido, Yamila Comes, consultora internacional de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), señaló que el gasto en salud "no necesariamente genera mayor equidad" cuando el sistema está fragmentado.

"Equidad significa darle a quien más necesita", indicó, al señalar que la cobertura universal busca que el acceso a la salud no dependa de la institución a la que esté afiliada cada persona.

Colchero añadió que la fragmentación del sistema responde a que el acceso a la seguridad social sigue dependiendo de la condición laboral, en un país donde más del 50 % de la población trabaja en la informalidad.

En tanto, la investigadora del Instituto Nacional de Psiquiatría, Silvia Carreño, propuso crear un fondo nacional para la cobertura universal de salud que incluya la atención de enfermedades no transmisibles y salud mental.

Y sostuvo que "deben tomarse nuevas medidas fiscales que capten recursos para la salud y que se ejerzan con eficacia, oportunidad, transparencia y rendición de cuentas".

Finalmente, Carmen Millé, directora del Centro de Respuestas Educativas y Comunitarias (CRECE), destacó la necesidad de aumentar los impuestos al tabaco, alcohol, alimentos ultraprocesados y bebidas azucaradas para fortalecer el financiamiento del sistema de salud.