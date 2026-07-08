Farage propone disputar su escaño el 6 de agosto, entre el boicot del resto de partidos

Farage confirmó que mañana, jueves, hará la petición formal ante las autoridades parlamentarias, después de dejar hoy su puesto de diputado tras anunciar el martes su dimisión.

Si esa fecha no fuera posible por los requisitos del calendario electoral, es probable que los comicios tuvieran lugar el jueves siguiente, 13 de agosto.

El dirigente populista renunció el martes a su escaño y adelantó que optaría a la reelección para permitir que "la gente de Clacton" se pronuncie en las urnas sobre su gestión, en lugar de que lo haga "el poder establecido", al que acusa de querer perjudicarle por el avance de su formación en las encuestas.

Farage subrayó que la disputa en la ciudad costera será "entre el pueblo y el poder establecido", en el que incluye a autoridades parlamentarias, colegas políticos y periodistas que investigan posibles irregularidades cometidas por él o Reform UK.

En respuesta, los principales partidos británicos, entre ellos el Conservador, Laborista, Liberal Demócrata y Verde, ya han confirmado que no presentarán candidatos a esos comicios, al considerarlos un montaje para beneficio del líder populista.

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Así las cosas, todo indica que Farage, que ganó el escaño de Clacton con una amplia mayoría en las elecciones generales de julio de 2024, se enfrentará en la contienda solo con el aspirante satírico Count Binface, que concurre en muchas citas electorales con la cabeza tapada con un cubo de basura.

El veterano político, conocido por su retórica eurófoba y antiinmigración, afronta varias investigaciones del Parlamento y la Comisión Electoral por posible infracción de las normas sobre conflictos de interés y financiación de partidos.

El Comisionado de estándares parlamentarios, Daniel Greenberg, analiza si Farage violó las reglas al no declarar un 'regalo' de cinco millones de libras (5,8 millones de euros) que aceptó durante la campaña de 2024 del millonario Christopher Harborne, inversor en criptomonedas y principal donante de Reform UK.

Además, el Partido Laborista pidió a la Comisión Electoral que investigue los donativos financieros y en especie recibidos y no declarados del aristócrata inglés George Cottrell, un colaborador que cumplió condena en Estados Unidos y actualmente reside en el extranjero.

El Banco de Inglaterra confirmó este miércoles por su parte que Farage defendió en una reunión en 2025 ciertas opiniones sobre criptomonedas que, según los laboristas, buscaban beneficiar a Harborne, aunque la institución matiza que no les hizo cambiar de posición.

La investigación parlamentaria del dirigente populista se suspenderá hasta que se elija otra vez su escaño, pero se retomará después, por lo que, si concluye que el político infringió las normas, podrá ser sancionado.