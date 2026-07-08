Fiscalía de Ecuador pide seis años y seis meses de cárcel para expresidente Lenín Moreno

Se trata de una eventual condena que el fiscal general, Carlos Alarcón, solicitó también para la esposa de Moreno, Rocío González; para la hija de ambos, Irina Moreno, y para otros 17 acusados, entre los que está el exembajador de China Cai Runguo.

Según el Ministerio Público, el exmandatario habría recibido junto a su familia, presuntamente, más de un millón de dólares de un total de 76 millones de dólares en sobornos que Sinohydro pagó supuestamente por la construcción de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, con una potencia de hasta 1.500 megavatios en la Amazonía ecuatoriana.

El juicio inició hace casi dos meses contra 21 personas, pero este miércoles Alarcón dijo al tribunal que conoce la causa que retiraba la acusación formulada en contra de una de las procesadas como cómplices.

El caso Sinohydro estalló en 2019, cuando el portal periodístico La Fuente publicó una investigación en la que se involucraba a uno de los hermanos de Moreno con supuestas cuentas en paraísos fiscales y una lujosa propiedad en Alicante (España), en una aparente triangulación de una empresa opaca.

En ese informe periodístico se reveló una serie de nexos y supuestas irregularidades que vinculaban a Moreno con la empresa extraterritorial INA Investment, que llevaron a una investigación inicial de la Fiscalía sobre supuestos sobornos cobrados cuando ocupó la Vicepresidencia de Ecuador.

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Según la Fiscalía, Moreno habría recibido de forma ilícita un total de 660.000 dólares, de los cuales 220.000 corresponderían a él y a su esposa, presuntamente en forma de una vivienda y mobiliario.

Otros 440.000 dólares estuvieron aparentemente destinados a los hermanos de Moreno: Edwin (350.000 dólares) y Guillermo (10.000 dólares); a su hija Irina (50.000 dólares), a sus cuñadas Jacqueline (10.000 dólares) y Martha (15.000 dólares) y a su suegra Aída Graciela (5.000 dólares).

Además de la pena de cárcel, el fiscal pidió al tribunal que se los inhabilite para ejercer cargo público o tener vínculos contractuales con el Estado, que se les suspenda los derechos de participación y que se les imponga una multa y el pago de una reparación integral.

También solicitó que pidan disculpas públicas y que se instale una "cita anticorrupción" en el complejo hidroeléctrico.

Está previsto que el juicio se suspenda hasta mañana después de los alegatos finales de la Procuraduría y algunas de las defensas, en una audiencia en la que estaba presencialmente el expresidente Moreno.

Posteriormente el tribunal deliberará sobre el pedido fiscal.