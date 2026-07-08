Fiscalía de Lima incauta tres lingotes de oro valorados en 630.000 dólares

Los lingotes de oro y la bolsa de residuos del mismo metal tienen un peso de 10 kilos y pertenecían a una empresa investigada presuntamente procedentes de la minería ilegal, de acuerdo con el operativo dirigido por la Segunda Fiscalía Provincial Transitoria Especializada de Extinción de Dominio de Lima.

La incautación se ejecutó después de que la fiscalía sustentó que la empresa no cumplió con acreditar la trazabilidad de las barras, los balances metalúrgicos ni la documentación técnica respectiva que permitiera verificar la producción atribuida a las concesiones mineras declaradas previamente.

"Por esta razón, el juzgado aceptó confirmar la incautación requerida por la fiscalía especializada", señaló el Ministerio Público en una nota de prensa.

También, reiteró que las fiscalías especializadas en extinción de dominio continúan impulsando y dirigiendo investigaciones de carácter patrimonial para incautar, retener y recuperar activos de presunto origen ilícito a favor del Estado.

Debido al alto precio internacional del oro y otros metales, las actividades de la minería ilegal se han incrementado en diversos puntos del territorio peruano, especialmente en el norte y el sur, de la misma forma que se ha expandido el crimen organizado, a través de bandas de extorsión y sicariato, en las mismas regiones mineras.