Forenses analizarán si huesos hallados en cárcel paraguaya son de una o varias personas

Un grupo de internos que realizaban trabajos de remodelación en la antigua cárcel de Tacumbú, ahora llamada Centro Nacional de Prevenidos, encontraron el martes huesos, que "podrían ser restos humanos", dijo Peña en declaraciones a EFE.

"Esos restos óseos están en manos del Ministerio Público, que mencionaron que iban a ser derivados al laboratorio forense, primero para determinar si son de restos humanos, y si fuese, si le pertenecerían a una o más personas", expresó el funcionario.

Peña destacó que se trata de un hallazgo "bastante inusual", al señalar que desde agosto de 2023, cuando inició su administración, no existen registros de haber encontrado restos óseos humanos en Tacumbú.

Por su parte, el ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, afirmó en la radio ABC Cardinal que, según un médico de la penitenciaría, "parecieran ser restos de costillas, columna" y partes de fémur aparentemente de humanos, aunque precisó que esto debe ser confirmado por forenses y especialistas.

"La presunción es que son huesos antiguos", añadió Nicora.

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El investigador y activista de derechos humanos de Paraguay Rogelio Goiburú indicó a EFE que posee "testimonios", no así denuncias formales, de que "muchos presos" de la época de la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989) fueron supuestamente "enterrados en la cárcel de Tacumbú".

Goiburú, quien desde 2006 se dedica a la búsqueda, exhumación e identificación de los restos óseos de varias víctimas asesinadas en la dictadura, mencionó que "siempre" pensaron que en algún momento debían hacer excavaciones en ese reclusorio.

Los testimonios corresponden a víctimas de la dictadura y "otros de testigos ocasionales", según Goiburú, quien también es funcionario en la Dirección de Memoria Histórica y Reparación del Ministerio de Justicia.

La Comisión de Verdad y Justicia de Paraguay reveló en 2008 que la dictadura dejó 20.090 víctimas directas de violaciones de derechos humanos, 336 desaparecidos, 18.772 torturados, 59 ejecutados extrajudicialmente y 3.470 personas exiliadas.