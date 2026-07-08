Francia impone a Meta volver a negociar "de buena fe" con la prensa los derechos conexos

A raíz de una denuncia de la Société des Droits Voisins de la Presse (DVP) y de la Alliance de la Presse d'Information Générale (APIG), esta autoridad administrativa independiente que vela por la libre competencia impuso este miércoles medidas provisionales que se mantendrán vigentes hasta que pueda emitir una resolución definitiva sobre el fondo del asunto, para lo que no dio fecha.

Los denunciantes se quejaron de que Meta, de cara a un nuevo acuerdo con la prensa, les quiso imponer su propia metodología de cálculo para las remuneraciones y se negó a entregar los datos necesarios para evaluar de forma objetiva sus propuestas.

Los acuerdos anteriores sobre los derechos conexos vencieron a finales de 2024 y principios de 2025, por lo que los medios llevan desde entonces sin recibir ingresos de Meta por los derechos conexos.

Para la Autoridad de la Competencia, la postura de Meta puede suponer un abuso de posición dominante ya que intenta imponer unilateralmente un método de cálculo y por negarse a compartir información clave, en perjuicio de la otra parte del conflicto.

El organismo también consideró que la falta de ingresos por los derechos conexos desde principios de 2025 está provocando un daño financiero a los editores y agencias de prensa, lo que amenaza la viabilidad de sus actividades y la calidad de la información.

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En ese contexto, el organismo exige a Meta como primera medida "negociar de buena fe con las editoriales y las agencias de prensa, siguiendo criterios transparentes, objetivos y no discriminatorios", dentro de una discusión que debe "abarcar el periodo de reproducción de contenidos de prensa a partir de principios de 2025".

La empresa matriz de Facebook, Instagram y Whatsapp tendrá, además, un plazo de quince días para proporcionar a los medios los datos e informes necesarios para calcular la remuneración justa.

Mientras duran las negociaciones no podrá degradar ni empeorar la forma en la que se muestran las noticias de los miembros de APIG y DVP y, de cara al futuro, deberá enviar informes periódicos a la Autoridad para demostrar que está cumpliendo sus directrices.