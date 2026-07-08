FundéuRAE: “perímetro” no es sinónimo de “superficie”

Sin embargo, en las noticias sobre incendios pueden leerse frases en las que estos conceptos se confunden: “El incendio, con un perímetro de 1200 hectáreas, sigue sin estar controlado”, “El perímetro del incendio supera las 2000 hectáreas” o “El perímetro quemado asciende a 10 900 hectáreas”.

Como señala el diccionario académico, el “perímetro” es el contorno de una superficie o una figura, y se mide en unidades lineales, como el metro o el kilómetro. Por su parte, la “superficie” o “área” que se encuentra en el interior de un perímetro se suele medir, cuando se trata de terrenos, en hectáreas o kilómetros cuadrados. Así, estas voces se emplean adecuadamente en “Tiene un perímetro estimado de 25 kilómetros y una superficie afectada que podría oscilar entre 1500 y 2000 hectáreas”.

En cambio, en los primeros ejemplos, el hecho de dar la medida en hectáreas revela que no se trata realmente de perímetros, sino de superficies, por lo que habría sido más adecuado “El incendio, con una superficie de 1200 hectáreas, sigue sin estar controlado”, “La superficie del incendio supera las 2000 hectáreas” y “El área quemada asciende a 10 900 hectáreas”.

Asimismo se recuerda que el símbolo de “hectárea” es “ha”, sin punto e invariable en plural.

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