Grecia pide respeto a las "sensibilidades" de todos a la hora de vender F-35 a Turquía

"La OTAN es una alianza que debe basarse en los principios fundamentales de las buenas relaciones de vecindad", dijo el primer ministro heleno, cuyo país mantiene desde hace décadas tensas relaciones con su país vecino debido a disputas territoriales en el mar Egeo oriental.

"En un momento en que mi país todavía se enfrenta a una amenaza abierta de guerra por parte de Turquía, en caso de que ejerzamos nuestro derecho legal de extender nuestras aguas territoriales, creo que debemos ser conscientes del hecho de que se deben tener en cuenta las sensibilidades de todos los aliados de la OTAN", señaló Mitsotakis.

"Al fin y al cabo, somos una alianza defensiva. Y estoy seguro de que estos problemas pendientes pueden resolverse en un espíritu de buenas relaciones de vecindad y en un espíritu de cooperación", concluyó el primer ministro griego.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había confirmado el martes, durante un encuentro con el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, que Washington considera de nuevo vender cazas F-35 a Turquía.

Estados Unidos había excluido a Turquía del programa del F-35, considerado el caza más moderno del momento, después de que el país eurasiático comprara e instalara (en 2019) un sistema antimisiles de producción rusa.

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Aparte de Grecia, es sobre todo Israel la que ha expresado su rechazo a la venta de estos aviones a Turquía, ya que considera que eso cambiaría el equilibrio de fuerzas y capacidades militares en Oriente Medio.