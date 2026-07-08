Gremios agrarios de Perú prevén posibles pérdidas de 3.000 millones de dólares por El Niño

En una rueda de prensa, la Convención Nacional del Agro (Conveagro) exhortó al próximo gobierno y al nuevo Congreso a establecer un diálogo permanente entre el Estado, el sector privado y las organizaciones de agricultores para diseñar una estrategia conjunta frente a la emergencia climática.

El Niño, que este año tiene un episodio local con inusitado calentamiento del litoral, que se prevé que se intensifique con las ondas procedentes de la zona central del océano, ya está generando menos disponibilidad de recursos pesqueros para la flota peruana.

El presidente de Conveagro, Anaximandro Rojas, remarcó que la respuesta a esta crisis exige una transformación en el enfoque estatal. "Pedimos que el Estado deje de ver la emergencia del agro como un asunto coyuntural y la atienda como un problema estructural. Solo así podrán evitarse nuevas crisis de esta magnitud", indicó Rojas.

El gremio alertó de que ya hay cientos de distritos afectados por El Niño Costero, donde inundaciones ya ocasionaron daños en infraestructura y la disminución de cultivos, por ejemplo la aceituna sufrió una caída del 70 %, la fresa 60 % y el maíz 42 %.

El presidente de la Junta Nacional del Café, Lorenzo Castillo, explicó que las precipitaciones causadas cuando ambos fenómenos coincidan destruirán infraestructura de riego, canales, parcelas agrícolas y plantaciones en el norte del país y en el sur habrá "una sequía severa".

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La escasez hídrica también afectará al ganado ovino, vacuno y a los camélidos, generando pérdidas económicas para miles de productores.

Por otro lado, Conveagro alertó que la menor producción agrícola provocará una menor oferta de alimentos y un incremento en los precios, lo que afectará el abastecimiento nacional.

Entre las proyecciones presentadas, señalaron que alrededor de 500.000 pescadores artesanales podrían verse afectados por las alteraciones climáticas y agricultores en varios puntos del país se quedarán sin trabajo, tanto por la sequía como por inundaciones.

Conveagro presentó un documento 'Agenda de Emergencia', respaldado por 15 gremios asociados, que contiene propuestas dirigidas al Ejecutivo como la creación de un programa de recuperación del agro con presupuesto suficiente, que incluya un fondo de garantía para créditos, reestructuración de deudas y líneas de crédito con intereses bajos.

Así como la implementación de paquetes tecnológicos para enfrentar el estrés hídrico, plagas y enfermedades, la puesta en marcha de un Plan Nacional de Agroecología para fortalecer la resiliencia climática y la canalización del presupuesto del Ministerio de Agricultura hacia la agricultura familiar, que representa el 97 % de las unidades agrícolas del país.