Hallan en el mar los restos del avión de carga desaparecido en Pakistán con 5 tripulantes

"Tras 12 horas de operaciones de búsqueda y rescate en alta mar, se han localizado e identificado con éxito los restos del Boeing 737 de carga de K2 Airways, que anoche se dio por desaparecido", anunció la Autoridad de Aeropuertos de Pakistán en un comunicado difundido en X.

Según el organismo aeroportuario, los equipos de emergencia concentran ahora todos sus esfuerzos en intentar localizar a los cinco miembros de la tripulación, de quienes aún no se tiene noticias.

El fuselaje y los restos de la aeronave fueron recuperados en aguas profundas a unas 53 millas náuticas (unos 98 kilómetros) al sur de la localidad costera de Ormara, en la provincia sudoccidental paquistaní de Baluchistán.

El hallazgo se produce pocas horas después de que el primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, indicó que el aparato se había estrellado y ordenó un despliegue masivo e inmediato de la Aviación Civil de Pakistán, la Marina y la Fuerza Aérea en la zona de operaciones.

La aeronave desapareció de los radares durante la noche mientras sobrevolaba el mar en plena ruta hacia el sur de Pakistán, informó la Autoridad de Aeropuertos de Pakistán.

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Según las autoridades aeroporturarias, el aparato notificó un problema en el sistema de navegación a las 21:18, hora local del martes, y recibió asistencia del Centro de Control de Área de la ciudad.

Tres minutos después, a las 21:21, el avión fue observado en el radar descendiendo rápidamente y realizando un cambio brusco de rumbo, antes de que se perdieran el contacto por radar y las comunicaciones a unas 155 millas náuticas (unos 287 kilómetros), al oeste de Karachi.

La plataforma especializada Flightradar24 identificó el vuelo como KTA1732 y la aeronave como un Boeing 737 de carga con matrícula AP-BOI. Según sus datos preliminares ADS-B, el avión registró una pérdida de altitud, después una subida y posteriormente una segunda caída brusca antes de que se perdiera el contacto.

La plataforma precisó que poco después del despegue desde Sharjah, la aeronave - al igual que varias más en la zona- experimentaron interferencias en el sistema global de navegación por satélite (GNSS), lo que deterioró parte de los datos iniciales de seguimiento.