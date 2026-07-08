Hutíes advierten de un "peligro y daños continuos" a países del Golfo con bases de EEUU

En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores del grupo afirmó que los ataques estadounidenses contra Irán "demuestran la persistente tendencia criminal de Estados Unidos" y "prueban una vez más que el incumplimiento de promesas y acuerdos es una característica inherente de los sionistas".

El ministerio hutí advirtió de que "el uso continuado de los territorios de algunos países de la región como plataformas y bases estadounidenses los expondrá a peligros y daños constantes".

Acusó a los gobiernos que albergan fuerzas estadounidenses de haber "hipotecado el destino de sus pueblos y el futuro de sus naciones a los criminales sionistas", y los instó a "abandonar el camino de la colaboración, del que solo cosecharán derrota y pérdidas manifiestas".

Igualmente, reafirmó su apoyo a Irán "en cada etapa y ante cualquier acontecimiento futuro", después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, haya dado por acabada la tregua con Teherán.

Asimismo, esta declaración se produce tras los ataques militares de represalia estadounidenses contra objetivos dentro de Irán, luego de que Teherán atacara tres petroleros en el estrecho de Ormuz, tal y como le acusaron Catar y Arabia Saudí.

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Los hutíes, alineados con Irán, han declarado repetidamente su apoyo político y militar a Teherán desde el inicio de la guerra, el pasado 28 de febrero, por Estados Unidos e Israel.

Desde el estallido de la guerra de Gaza a finales de 2023, los hutíes han lanzado misiles y drones contra Israel y han atacado buques mercantes en el mar Rojo, al afirmar que los ataques son "en solidaridad" con los palestinos.

Estados Unidos e Israel han respondido con repetidos ataques contra posiciones militares hutíes en el Yemen.