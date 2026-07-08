Indonesia alerta de nueva actividad en volcán Anak Krakatoa, que causó un tsunami en 2018

El volcán, asentado sobre una pequeña isla que sobresale unos 100 metros del agua, registró este miércoles cinco erupciones, incluida una columna de humo y ceniza que sobrepasó los 400 metros por encima del nivel del mar, informó el centro indonesio de vulcanología.

A las erupciones le han acompañado pequeños sismos, con duraciones entre 13 y 44 segundos.

El Anak Krakatoa, cuya traducción del indonesio es "el hijo del Krakatoa", había permanecido tranquilo desde diciembre de 2023, pero el pasado jueves volvió a entrar en erupción, con una actividad que continuó el viernes y este martes, conforme a los datos oficiales.

La agencia indonesia de geología ESDM elevó el viernes al nivel 3 (sobre un máximo de 4) el estado de alerta del volcán y estableció una zona de exclusión con un radio de 4 kilómetros alrededor del cráter.

Las autoridades han pedido precaución a los residentes de las zonas costeras cerca del volcán y los pescadores que faenan en la zona y prohibido las actividades turísticas debido a la amenaza de una erupción mayor y la proyección de material incandescente.

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Descubierto en 1927, el Anak Krakatoa emergió de las aguas más de medio siglo después de la gran erupción del legendario Krakatoa, cuya caldera quedó derruida en 1883 tras una serie de masivas explosiones que costaron la vida a más de 36.000 personas y cuyos efectos se sintieron alrededor del mundo durante meses.

El 22 de diciembre de 2018 una fuerte erupción nocturna del volcán provocó el derrumbe parcial del cono de la montaña, lo que a su vez causó un tsunami que sorprendió a cientos de personas que pasaban las vacaciones de Navidad en las costas de Java y Sumatra.

Según las cifras oficiales, 425 personas murieron, 25 quedaron desaparecidas y unas 14.000 resultaron heridas.

Indonesia se asienta sobre el Anillo de Fuego del Pacífico, una zona de gran actividad sísmica y volcánica que es sacudida cada año por unos 7.000 temblores, la mayoría moderados.