Irán denuncia una "violación clara" del acuerdo con EEUU tras ataque con heridos en el sur

Según recoge la prensa local, el Ministerio de Asuntos Exteriores iraní señaló que estos ataques constituyen "una violación clara del Memorando de Entendimiento" que ambas partes firmaron el pasado 17 de junio, al tiempo que hizo "una seria advertencia sobre las consecuencias del incumplimiento del acuerdo".

Sin ofrecer un balance preciso de afectados, la agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria, reportó que "varias personas resultaron heridas por la metralla de proyectiles enemigos" en el condado de Sirik, con impactos en varias localidades de esta entidad como Ziyarat o Tahrovi, ambas en el sur del país.

La agencia estatal IRNA también registró explosiones en puntos estratégicos del estrecho de Ormuz, como la isla de Qeshm o la ciudad costera de Bandar Abbas, donde el fuego calcinó varias embarcaciones pesqueras, según muestran los videos difundidos por el medio, que atribuyó estos ataques a Estados Unidos e Israel.

Los incidentes se enmarcan en la ofensiva lanzada esta madrugada por el Comando Central de Estados Unidos (Centcom) contra Irán, que, según el último balance del mando militar, ha "alcanzado más de 80 objetivos con munición de precisión", en respuesta a los supuestos ataques de Teherán contra tres embarcaciones comerciales que navegaban por el estrecho de Ormuz.

Más de 60 pequeñas embarcaciones del cuerpo de la Guardia Revolucionaria que se encontraban en esta estratégica vía fueron atacadas "para menoscabar la capacidad de Irán de seguir atacando el comercio internacional que fluye a través del corredor comercial internacional", señaló en X el Centcom.

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En paralelo, el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, de visita en la vecina Irak para asistir a los funerales del fallecido líder supremo Alí Jameneí, abandonó el país para regresar a Teherán tras los últimos ataques, según la agencia oficial IRNA.

En las últimas semanas, las tensiones han vuelto a escalar entre Washington y Teherán, con ataques iraníes contra varios buques y bombardeos estadounidenses contra objetivos militares en la costa sur del país persa en un pulso por el control de Ormuz, por donde transita buena parte del comercio mundial.