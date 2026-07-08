Kallas: los ataques de Irán violan el compromiso de reabrir Ormuz

En un mensaje publicado en la red social X, Kallas calificó de "inaceptables" los ataques de Irán contra Bahréin y Kuwait y subrayó que el intercambio de disparos entre Estados Unidos e Irán "complica aún más" unas negociaciones ya de por sí difíciles para poner fin a la guerra.

La Guardia Revolucionaria iraní reivindicó este miércoles 85 ataques contra bases estadounidenses en países del golfo Pérsico, horas después de que Washington lanzara una ofensiva contra la República Islámica por sus supuestos ataques contra embarcaciones que navegaban por el estrecho de Ormuz.

Según medios iraníes, los ataques se dirigieron contra la base de la Quinta Flota estadounidense en Baréin y la base aérea Ali Al-Salem en Kuwait, como una "respuesta inicial" a lo que calificó como una "violación clara" del acuerdo de alto el fuego pactado con Estados Unidos hace tres semanas.

Asimismo, el Ministerio del Interior de Baréin instó a la población a mantener la calma y dirigirse al refugio más cercano, después de que se activaran las sirenas de emergencia, según varios mensajes publicados en redes sociales durante la madrugada.

La jefa de la diplomacia europea recordó que, en virtud del memorando firmado entre Teherán y Washington, Irán se comprometió a reabrir el estrecho de Ormuz, y advirtió de que los recientes ataques contra buques cerca de ese paso marítimo "violan ese compromiso" y amenazan con perturbar la reanudación del suministro energético.

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"La libertad de navegación debe quedar sin obstáculos", apostilló Kallas.

El próximo lunes, los ministros de Exteriores de la UE se reunirán con sus homólogos del Golfo para abordar cómo trabajar conjuntamente en apoyo de la aplicación del acuerdo y en la preservación de la libertad de navegación tanto en Ormuz como en el mar Rojo.

Los líderes de la OTAN se dan cita hoy en Ankara para discutir, entre otros temas, la desescalada de las tensiones en el Golfo Pérsico y los compromisos de financiación para la defensa de los países de la Alianza.