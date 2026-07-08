Keiko Fujimori designa a sus equipos de transferencia para el cambio de Gobierno en Perú

La mandataria electa envió a la presidencia del Consejo de Ministros, a cargo de Luis Arroyo, un oficio para pedir la instalación de la Comisión de Transferencia de Gestión y la coordinación con los funcionarios del ministerio para facilitar el proceso conforme a la normativa vigente.

En ese sentido, Fujimori acreditó a su equipo de transferencia gubernamental, el cual "podrá modificarse en cualquier momento sin afectar la validez de las acciones ya realizadas", según precisó en una carta publicada por el diario El Comercio y Canal N.

De igual forma, la Oficina de la Presidenta Electa confirmó, en su cuenta de la red social X, que el jefe del Equipo de Transferencia, el economista Marco Vinelli, formalizó la designación de los equipos sectoriales que participarán en el proceso de transferencia de gestión de los distintos ministerios.

"Su labor permitirá recopilar información clave para elaborar un diagnóstico de cada sector y facilitar el inicio ordenado de la nueva gestión", apuntó el despacho de Fujimori.

El equipo nombrado por la presidenta electa está integrado por su abogada Giuliana Loza y el también abogado César Candela, exasesor del fallecido expresidente Alan García en su segundo gobierno (2006-2011), con cuyos partidarios tuvo una reunión de coordinación la semana pasada.

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Además, fue nombrado Jorge Luis Rey De Castro, actual jefe de la Oficina General de la Secretaría del Concejo Municipal de Barranco; Katushka Tapia Solari, ex gerente general del programa estatal Perú Compras, y Shirley Montenegro, jefa del Departamento de Comisiones del Congreso.

Igualmente, Fujimori designó a Juan Carlos Odar, ex gerente de Estudios Económicos del Banco de Crédito del Perú (BCP) y el execonomista senior de la consultora Macroconsult, Isaac Foinquinos, para coordinar ante el ministerio de Economía y Finanzas.

En la Cancillería, la mandataria electa nombró como responsables al abogado Carlos Saco-Vertiz, la abogada y excandidata a senadora por el partido Sí Creo Carla Mares Ruiz, el senador electo Sandro Esposito y Giacomo Sanguinetti.

Asimismo, Fujimori acreditó al coronel de la Fuerza Aérea José Tantaleán Alatrista, ex edecán de la Presidencia durante el gobierno de su padre Alberto Fujimori (1990-2000), al oficial de la Marina de Guerra Edwin Zegarra Valdivia, Guillermo Ortiz Zegarra, Darwin León y Paola Lobatón ante el ministerio de Defensa.

En el Ministerio de Salud fue nombrado el cirujano José Recoba, quien estuvo a cargo del tema de salud en su equipo de campaña, así como el ex representante legal del partido Alianza para el Progreso (APP) Juan Carlos González.

Además, Fujimori designó a un exfuncionario de Estrategia Turística, Ernesto García Calderón, ante el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.