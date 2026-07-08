La actriz Mariska Hargitay presentará la gala de los Emmy, la primera mujer en 15 años

Hargitay es actriz y productora ejecutiva de 'Law & Order: SVU' ('Ley y orden: Unidad de víctimas especiales'), que cuenta con 27 temporadas. La gala tendrá lugar en el Peacock Theater y se emitirá en la NBC y en la plataforma Peacock, según señala el medio Variety.

"Sacar a la luz historias importantes ha sido el motor de mi carrera. Es un gran honor para mí presentar la 78 edición de los premios Emmy -coincidiendo con el centenario de mi querida NBC- y celebrar a esta extraordinaria comunidad de narradores", señaló Hargitay en un comunicado.

"Ya sea un actor o un director, un diseñador de vestuario o un diseñador de sonido, todos tenemos el privilegio de participar en la creación de una televisión que nos une. Independientemente de cómo, dónde o cuándo veamos los programas, compartimos las risas, las lágrimas, el amor por las historias y la entusiasta expectación por ver qué sucederá a continuación", añade.

Hargitay es la cuarta mujer en presentar la gala desde el año 2000. Entre sus predecesoras figuran Ellen DeGeneres (2001 y 2005), Heidi Klum (que copresentó la ceremonia junto con Tom Bergeron, Howie Mandel, Jeff Probst y Ryan Seacrest en 2008) y Lynch.

La actriz ganó el Emmy a mejor protagonista en una serie dramática en 2006 por 'Law & Order: SVU' ('Ley y orden: Unidad de víctimas especiales'), y ha sido nominada en esa categoría en ocho ocasiones (de forma consecutiva entre 2004 y 2011).

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También obtuvo un Emmy en 2017 como productora de 'I Am Evidence' ('Soy una prueba'), documental que se alzó con el galardón en su categoría ese mismo año.

Además de interpretar a la capitana Olivia Benson en 'Law & Order: SVU' ('Ley y orden: Unidad de víctimas especiales') desde 1999, Hargitay ha ganado un Globo de Oro y ha sido nominada en seis ocasiones a los premios SAG-AFTRA.

Aparte de protagonizar y ejercer como productora ejecutiva de 'Law & Order: SVU' ('Ley y orden: Unidad de víctimas especiales'), también ha dirigido varios episodios de la serie, una de las más longevas de la televisión y que este otoño inicia su temporada número 28 en la NBC y alcanzará su episodio número 600.