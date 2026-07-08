La Bolsa de Londres baja un 1,66 %, con avance de las petroleras y caída de las mineras

El índice principal londinense, el FTSE 100, perdió 176,84 puntos hasta 10.489,04, mientras que el secundario, el FTSE 250, descendió un 1,54 %, hasta 23.017,64 puntos.
Las gigantes petroleras encabezaron la tabla de ganancias, beneficiadas por el aumento en más de un 7 % del precio del crudo europeo brent, hasta unos 80 dólares, en plena escalada del conflicto en Oriente Medio.
Los títulos de BP subieron hoy un 3,53 %, seguidos por Shell, que ganó un 2,27 %, y la gasística Centrica, que sumó un 1,18 %.
Por contra, la mayoría de mineras registraron pérdidas ante el abaratamiento de los metales y otras materias primas. Así, Endeavour Mining retrocedió un 7,07 %; Antofagasta, un 6,40 %; Anglo American bajó un 6,34 %; Fresnillo, un 5,62 %; y Rio Tinto terminó con un 4,91 % menos.