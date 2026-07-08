La Bolsa de París cae el 2,18 % tras las amenazas de Trump a Irán

París, 8 jul (EFE).- El principal índice de la Bolsa de París, el CAC-40, cayó este miércoles el 2,18 %, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, diese por terminada la tregua con Irán, tras los ataques de este país a navíos comerciales, y amenazase con bombardear esta noche al régimen de Teherán.