La Bolsa española baja un 2,73 % tras el anuncio de la vuelta de ataques entre EEUU e Irán

El principal índice del mercado bursátil español, el IBEX 35, perdió 535,9 puntos, ese 2,73 %, y terminó las negociaciones en los 19.104,3 puntos, en su tercera sesión consecutiva a la baja y en su peor jornada desde principios de marzo -pocos días después del estallido del conflicto en Oriente Medio-.

En lo que va de año, reduce sus ganancias acumuladas al 10,38 %.

El IBEX iniciaba la jornada con pérdidas del 0,5 % pero pronto ahondaba en su caída, en sintonía con los principales parqués europeos, a medida que escalaban las tensiones el marco del conflicto de Oriente Medio, que ha resurgido tras los ataques que inició Irán en la víspera en el estrecho de Ormuz.

EE.UU. respondió con una ofensiva sobre Irán y, posteriormente, la Guardia Revolucionaria iraní reivindicó 85 ataques contra bases estadounidenses repartidas por países del Golfo Pérsico.

De los grandes valores del selectivo español, el Banco Santander bajó el 5,06 % en su mayor caída desde los primeros días de la guerra; la textil Inditex cedió el 4,04 %; el banco BBVA, el 3,64 %; la telecomunicadora Telefónica, el 0,85 % y la energética Iberdrola, cerró plano (0,0 %).

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La energética Repsol lideró las ganancias con una subida del 5,13 %, apoyada por el aumento del precio del petróleo en los mercados internacionales.

En el mercado de las divisas, el euro cedía el 0,13 % en su cruce con el dólar, hasta 1,1397 dólares al cambio.