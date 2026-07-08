La ciudad santa de Mashad se prepara para el entierro de Alí Jameneí

Las calles de la segunda ciudad más grande de Irán están llenas de carteles con el eslogan “Debemos levantarnos” y retratos del religioso que dirigió con mano de hierro la República Islámica durante más de 36 años antes de ser asesinado por Estados Unidos e Israel el primer día de la guerra, el 28 de febrero.

La procesión funeraria de Jameneí recorrerá la ciudad mañana hasta el mausoleo del imán Reza, el octavo del chiísmo, donde será enterrado el religioso por petición propia.

Las autoridades esperan la participación de “millones de personas” en la que es la ciudad natal de Jameneí.

Todo ello se producirá en medio de unas fuertes medidas de seguridad y de hecho el espacio aéreo sobre la urbe de tres millones de personas estará cerrado durante toda la jornada de mañana.

El entierro pondrá fin a una semana de multitudinarios funerales en cinco ciudades iraníes e iraquíes. En todos esos actos no ha aparecido el hijo y sucesor de Jameneí, Mojtaba, a quien no se ha visto en público desde su nombramiento el 8 de marzo.

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Las ceremonias comenzaron el viernes pasado con un acto para altos cargos iraníes y delegaciones extranjeras, entre ellos los primeros ministros de Pakistán y Armenia; los presidentes de Irak, Tayikistán y Georgia, además de representantes de Rusia, China, Irak, Siria, Líbano, Afganistán y Arabia Saudí, entre otros.

Durante el sábado y domingo, los féretros de Jameneí y los cuatro familiares asesinados junto a él, entre ellos una nieta del 14 meses, permanecieron en la mezquita Mosala de Teherán, donde cientos de miles de personas acudieron para rezar y dar su último adiós al líder religioso y político.

El lunes una marea humana se echó a las calles para acompañar los féretros en una procesión en la capital que, según el Gobierno iraní, contó con la presencia de millones de personas.

Ayer cientos de miles de iraquíes participaron escoltaron el féretro del líder supremo iraní Alí Jameneí a su paso por las ciudades sagradas iraquíes de Nayaf y Karbala.

En esos actos se repitieron peticiones de venganza contra Estados Unidos y se llegó a pedir la muerte del presidente estadounidense, Donald Trump.

Unos masivos funerales con los que la República Islámica busca proyectar poderío y unidad tras la guerra con Estados Unidos e Israel y en medio de un descontento público generalizado por la mala situación económica del país, que provocó unas enormes protestas populares en enero.

El entierro de mañana se celebrará en medio de nuevas tensiones entre Irán y Estados Unidos tras un intercambio de ataques que ha dejado el alto el fuego colgando de un hilo.

Irán afirmó tras los ataques que las acciones estadounidenses "han dejado sin efecto partes clave y fundamentales" del memorando firmado por Teherán y Washington el 17 de junio.

Trump, por su parte, fue más allá y dio por acabado el alto el fuego.