La Iglesia paraguaya confía en que se aclaren las denuncias contra el arzobispo de Rabat

"La Arquidiócesis de la Santísima Asunción considera oportuno aguardar el desarrollo de las investigaciones y de las actuaciones correspondientes, y acompaña con su oración a todas las personas involucradas", señaló en un comunicado la entidad liderada por el cardenal paraguayo, Adalberto Martínez.

En ese sentido, señaló que confía "en que este proceso contribuya al pleno esclarecimiento de los hechos y se desarrolle conforme a la verdad, la justicia y la caridad".

La autoridad eclesiástica detalló que tomó conocimiento del comunicado emitido por la Arquidiócesis de Rabat, en el que el prelado anunció su decisión de apartarse de sus funciones religiosas públicas y de los actos pastorales al confirmar la investigación en su contra bajo acusaciones de "comportamientos inapropiados hacia mujeres adultas".

Cinco mujeres han acusado al arzobispo de Rabat, de 74 años, de supuestas agresiones sexuales, según una información de la agencia AFP producto de una investigación divulgada el martes.

Fuentes judiciales consultadas por EFE aseguran que no hay denuncias de abuso contra el arzobispo en la Justicia marroquí.

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"No he cometido ninguna agresión, ni violencia ni acoso sexual", afirmó López Romero en una breve declaración a EFE.

López Romero fue uno de los 133 cardenales que participaron en el cónclave para elegir al sucesor del papa Francisco y su nombre llegó a figurar en las listas de papables.

Oriundo de Almería, se formó con los salesianos, estudió periodismo en Barcelona y estuvo destinado durante cerca de 20 años en Paraguay -donde obtuvo la nacionalidad paraguaya- y Bolivia.