La infanta Sofía de España pide en su primer discurso reconocimiento para los docentes

La infanta pronunció esas palabras en la ciudad de Zaragoza (noreste) en su primer discurso institucional con motivo de la entrega de las ayudas del proyecto Docentes Referentes, del que es presidenta de honor, y donde agradeció que la acogieran para esta primera intervención en público.

Los reyes de España, Felipe VI y Letizia, y su hermana mayor, la princesa Leonor, heredera del trono español, acompañaron por sorpresa a la infanta Sofía, de 19 años, en el acto. Su presencia no había sido anunciada oficialmente y se confirmó pocas horas antes.

En el acto, la hija menor de los reyes de España entregó las ayudas a los cinco docentes ganadores de la primera edición de Docentes Referentes, con el que la Corona quiso mostrar su respaldo al valor estratégico de la educación y a la labor de los maestros como motor del desarrollo social del país.

En su discurso, que pronunció con aplomo, la infanta recordó cuando con ocho años vio la película 'Buda explotó por vergüenza', en la que una niña afgana "peleaba contra todo y todos por querer que le enseñaran".

"Yo, claro, no tenía entones ni idea de qué sucedía, y sucede, en aquel país (...) y me hizo ir con ánimos renovados cada mañana a mi clase de tercero de primaria…", contó para después resaltar la importancia que le da a la educación.

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Y reconoció cómo cuando se puso "a leer y leer y leer sobre lo que significa la educación, con todas sus derivadas", comprendió "lo inabarcable que es y la enorme complejidad que contiene".

"Nadie elige enseñar por dinero o por reconocimiento", agregó.

La infanta no se olvidó de nombrar los problemas que existen en este ámbito: acoso escolar, pérdida de autoridad, retribuciones cuestionadas, abandono escolar, alumnado con necesidades especiales, burocracia excesiva, financiación o inclusión educativa.

Horas antes, Sofía había compartido una jornada de trabajo con los 25 docentes finalistas y asistido a varios talleres.

Este fue el tercer acto protagonizada por la infanta después de que en diciembre de 2024 debutara en un acto institucional en solitario al entregar los premios del concurso de fotografía convocado por Patrimonio Nacional que llevan su nombre.

También el pasado mes de enero inauguró un centro de perros guía de la Fundación Once.

La infanta Sofía acaba de finalizar el primer año de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en el Forward College en Lisboa y el próximo curso continuará sus estudios universitarios en París.