La ONU está dispuesta a colaborar con Keiko Fujimori en desarrollo, derechos humanos y paz

En un mensaje publicado en su cuenta oficial en X, la representación de las Naciones Unidas en Perú recordó el próximo inicio del mandato de Fujimori y ratificó su intención de apoyo "ante esta nueva etapa institucional" en el país andino.

"Felicitamos a las nuevas autoridades y al pueblo de Perú por su participación cívica durante las jornadas electorales y reconocemos el compromiso de la ciudadanía, las autoridades electorales y todas las personas que contribuyeron al desarrollo pacífico de las mismas", concluyó.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) proclamó el viernes pasado a Keiko Fujimori como ganadora de la segunda vuelta presidencial que disputó el 7 de junio con el izquierdista Roberto Sánchez.

Por su parte, el sistema de las Naciones Unidas en Perú informó a fines de junio pasado que estaba avanzando en la definición de las principales áreas que impulsará para contribuir al desarrollo sostenible del país durante el siguiente quinquenio, como parte de su próximo Marco de Cooperación para el Desarrollo Sostenible, Perú 2027-2031.

La ONU también señaló que durante 2025 implementó un total de 99 iniciativas para fortalecer las capacidades de Perú para responder ante situaciones de crisis y avanzar en procesos de recuperación de desastres, con una inversión total superior a los 36,4 millones de dólares.

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En ese sentido, indicó que el Marco de Cooperación para 2027-2031 "propone continuar fortaleciendo el trabajo conjunto con el Estado, la sociedad civil y otros aliados para consolidar una agenda de resiliencia, adaptación y gestión del riesgo de desastres que contribuya al desarrollo sostenible del país".

El Sistema de las Naciones Unidas en Perú está conformado por 20 agencias que trabajan de manera articulada y en alianza con el Estado, la sociedad civil, el sector privado y la cooperación internacional.