Las bolsas europeas caen con fuerza por el fin de negociaciones de paz entre EE.UU.-Irán

El IBEX 35 español fue el parqué más castigado del continente tras ceder un 2,73 %, su peor sesión desde el 3 de marzo, afectado por la escalada de tensión en Oriente Medio y después de que Trump amenazara con romper todo el comercio con España "porque es una causa perdida" y "un aliado pésimo de la OTAN que no participa y no paga".

En Fráncfort, el DAX cerró la sesión con una caída del 2,23 %, lo que supone su peor jornada desde mediados de marzo, lastrada por las inmobiliarias (-5,9 %), el sector aeronáutico y de defensa (-3,68 %) y las tecnológicas (-2,81 %).

En París, el CAC 40 cedió un 2,18 % y encadena tres sesiones a la baja, penalizado especialmente por los sectores industriales, financieros y defensa.

Londres recortó un 1,66 %, mientras que Milán perdió un 1,22 %, siendo el parqué italiano el que menos afectado se ha visto por el fin de la tregua en Oriente Medio.

Por su parte, el selectivo Euro Stoxx 50 también descendió un 1,82 %.

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Según explica el analista de XTB Manuel Pinto, los mercados descontaban el final del conflicto y esta situación hacer regresar a un escenario muy similar al inicio del conflicto en febrero, aunque con un impacto potencial de menor intensidad, porque el factor sorpresa es menor.

Pese a ello, Trump afirmó que seguirá en guerra con Irán "hasta que terminemos con su arsenal nuclear".

Pinto apunta a que los grandes damnificados son los países importadores netos de energía (como Europa y parte de Asia), que sufren un severo castigo.

Al otro lado del Atlántico, Wall Street, que ya en la apertura lucía un tono rojo, agravaba las caídas de los primeros compases de la sesión neoyorquina: el Dow Jones de Industriales retrocedía un 1,6 %; el tecnológico Nasdaq, un 1,11 %; y el selectivo S&P 500 descendía un 0,88 %.

A excepción del Hang Seng de Hong Kong, que logró avanzar un 2,99 %, las bolsas asiáticas sufrieron severas bajadas que en el caso del Kospi surcoreano han llegado al 5,35 %. El Nikkei japonés cayó un 2,11 % y el CSI 300 de Shanghái y Shenzhen un 0,77 %, mientras que el índice general de Shanghái retrocedió un 0,49 %.

Las declaraciones de Trump sobre la ruptura de las negociaciones con Teherán y los ataques cruzados en Oriente Medio entre Estados Unidos e Irán han disparado el precio del crudo cerca del 8 %.

En el caso del petróleo brent, de referencia en Europa, el barril ha llegado a superar la cota de los 80 dólares, un nivel que había abandonado hace tres semanas. Al cierre bursátil en el Viejo Continente, el crudo del Mar del Norte alcanzaba los 79,62 dólares, lo que supone un encarecimiento del 7,36 % respecto al cierre de ayer y su mayor subida diaria desde principios de abril.

De igual modo, el petróleo intermedio de Texas (WTI), referente en EE. UU., escalaba un 7,01 % hasta negociarse en los 75,38 dólares el barril, un nivel que abandonó el 22 de junio.

El gas natural TTF avanzaba en menor medida, un 1,58 %, para situarse cerca de los 49 euros el megavatio hora.

Los metales preciosos continúan sin ejercer un papel claro de valor refugio ante la incertidumbre global. Pese a registrar pequeñas alzas antes de las declaraciones del mandatario estadounidense, el oro bajaba al cierre europeo un 1,98 %, hasta los 4.024,78 dólares la onza. De la misma manera, la plata se devaluaba un 4,48 % y situaba la onza en los 57,29 dólares.

Por último, el bitcóin también retrocedía este miércoles un 3,25 % y el token del activo digital se situaba en los 61.595,97 dólares.