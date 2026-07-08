Las reservas internacionales netas de El Salvador crecen el 15,23 % en 2026

Los datos oficiales apuntan a que las reservas netas crecieron 682,94 millones de dólares, respecto a los 4.484,49 millones computados en diciembre de 2025.

En enero, estas reservas cayeron 2,48 millones; en febrero se elevaron a 50,07 millones y 99,48 millones de dólares fue el aumento en marzo; mientras que en abril crecieron a 474,57 millones, cayeron 87,17 millones en mayo y repuntaron 148,47 millones en junio.

Del total de las reservas acumuladas, 4.998,44 millones de dólares corresponden a reserva de moneda extranjera, de acuerdo con los datos del BCR, y 271,37 son en oro, que han caído el 8,41 % respecto a los 250,31 millones que representaban en diciembre de 2025.

De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), las reservas internacionales de un país están constituidas por aquellos activos externos a disposición inmediata y bajo el control de las autoridades monetarias para satisfacer necesidades de financiamiento de la balanza de pagos, para intervenir en los mercados cambiarios a fin de influir sobre el tipo de cambio, y para otros fines conexos.

El Salvador y el Fondo Monetario Internacional alcanzaron un acuerdo por 1.400 millones de dólares, que incluye medidas relacionadas con las reservas.

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De acuerdo con la institución financiera internacional, el acuerdo tiene por objeto "reforzar la sostenibilidad fiscal y externa, mediante la aplicación de un plan de consolidación fiscal ambicioso y favorable al crecimiento, así como medidas para fortalecer las reservas".