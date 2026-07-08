Macron destaca "gran unidad" en OTAN y tacha de "política ficción" conflicto entre aliados

"No hago política ficción. Y, si ese fuera el caso, no creo que el presidente estadounidense (Donald Trump) hubiera estado hoy presente en nuestra Alianza", afirmó Macron al ser preguntado por el riesgo de tensiones entre aliados en una rueda de prensa al término de la cumbre de la OTAN en Ankara.

El presidente francés recordó que la OTAN se rige tanto por el principio de solidaridad frente a una agresión externa como por el compromiso de que sus miembros no entren en conflicto entre sí.

"No solo existen reglas de solidaridad cuando uno de los aliados es agredido, sino también reglas de solidaridad para no agredirse los unos a los otros", señaló, antes de añadir que "hay que mantener la calma" y centrarse en los retos que afronta la organización.

Macron rechazó además que existan discrepancias que puedan afectar a las decisiones adoptadas durante la cumbre y aseguró que no ha escuchado declaraciones en ese sentido ni en las reuniones ni en las conversaciones mantenidas entre los dirigentes.

"No tienen ninguna consecuencia sobre las decisiones que estamos tomando hoy. Debemos seguir trabajando", sostuvo.

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El presidente francés también se refirió al reajuste de la presencia militar estadounidense en Europa y consideró "legítimo" que Washington redistribuya parte de sus recursos, al tiempo que insistió en que los europeos deben reforzar sus propias capacidades por convicción y no por exigencias de terceros.

"Estados Unidos ha anunciado un reajuste de su esfuerzo en Europa que me parece perfectamente legítimo y que exige que los europeos se organicen. Pero no debemos hacerlo porque alguien nos lo pida, sino porque debemos hacerlo por nosotros mismos", afirmó.

Francia, por sí sola, ha cubierto el 80 % de las capacidades marítimas que habían quedado vacantes tras ese reposicionamiento estadounidense, señaló Macron.

Y destacó que los grupos técnicos y los ejercicios militares de la OTAN continúan desarrollándose con normalidad, y recordó la participación francesa en maniobras recientes de la Alianza, entre ellas el ejercicio 'Article Endurance'.

Al hacer balance de la cumbre, el presidente francés aseguró que la OTAN ha mostrado cohesión pese al complejo contexto internacional.

"Hemos vuelto a mostrar una gran unidad y creo que es perfectamente posible seguir avanzando de esta manera", recalcó.