Meloni defiende la negociación con Irán porque la opción militar "no ha dado resultados"

"Obviamente estoy muy preocupada por lo que está sucediendo en Irán (...) y no podemos excluir que esto pueda contagiar también a otros cuadrantes de esta delicada región", declaró Meloni en la rueda de prensa posterior a la cumbre de la OTAN celebrada en Ankara.

Y añadió: "No pierdo la esperanza de una negociación en Irán; creo que hasta ahora la opción militar en este caso no ha llevado a resultados tan concretos y pienso que hay que insistir en la capacidad y en la posibilidad de una negociación, e Italia obviamente estará comprometida en este sentido".

En ese contexto, confirmó además que Roma sigue impulsando, junto con Francia, una iniciativa para el Líbano una vez termine la misión de la ONU y destacó como una "buena noticia" las negociaciones directas entre Israel y Líbano.

Preguntada por el uso de bases en territorio italiano para las misiones en Oriente Medio, Meloni insistió en que su país ha mantenido "una línea muy clara desde el inicio del conflicto de Irán".

"Hemos respetado nuestros compromisos, como siempre hacen las naciones serias, pero después de eso hemos dicho que no hemos participado en los ataques a Irán y no participaremos en los ataques a Irán", afirmó.

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Sobre la contribución europea a la OTAN, Meloni defendió que Europa debe garantizar "por sí sola" su propia seguridad y no "por hacer un favor a alguien".

La primera ministra insistió en que el debate no debe centrarse únicamente en el aumento de la inversión de los aliados en defensa, sino también en cómo y dónde se invierten esos recursos.

"La guerra en Ucrania ha demostrado ampliamente cómo ha cambiado la guerra moderna. Hoy un tanque que vale millones puede ser destruido por un dron que cuesta 20.000 euros", señaló.

Por último, defendió una visión amplia de la seguridad, que incluya amenazas híbridas como la migración irregular, la protección de infraestructuras críticas, las cadenas de suministro o la influencia de actores externos, y subrayó el papel estratégico de África para reducir la dependencia europea de materias primas esenciales.

"Si invertimos en nuestra defensa, ese dinero debe quedarse en Italia, en nuestras fábricas, en nuestra investigación y en nuestros territorios: más seguridad, pero también más trabajo cualificado, más investigación y más crecimiento, no un cheque al extranjero", afirmó.