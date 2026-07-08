Merz ve justificado el ataque de EE.UU. contra Irán pero insiste en que debe haber acuerdo

En una rueda de prensa tras participar en la cumbre de la OTAN en Ankara, el jefe del Gobierno alemán explicó que el presidente estadounidense, Donald Trump, informó anoche en la cena de gala de los líderes a sus homólogos de la orden de ataque que acababa de dar contra Irán y expuso sus argumentos para darla en medio de conversaciones con Teherán para llegar a un acuerdo definitivo.

"Y todos le dijimos desde la perspectiva europea que, aun así, debe haber ahora un acuerdo sólido y duradero con Irán que abra de forma permanente el estrecho de Ormuz, sin ningún tipo de aranceles ni tasas. Y, sobre todo, debe llegarse a un acuerdo sobre el programa nuclear de Irán", señaló Merz.

El canciller sostuvo que la violación del acuerdo temporal "se debe claramente a Irán".

"Las fuerzas estadounidenses, por orden suya, respondieron con dureza, y eso es algo que también dije nuevamente hoy en mi intervención: sí, está justificado, pero al final debe haber un acuerdo con Irán que ponga fin de manera permanente al programa nuclear y que vuelva a abrir de forma permanente el estrecho de Ormuz", insistió.