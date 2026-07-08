México afirma que los temas pendientes en la revisión del T-MEC bajaron de 54 a 14

La Secretaría de Economía (SE) señaló en un informe sobre el estado de la revisión del acuerdo comercial que se registró un "progreso significativo" en los últimos meses en las negociaciones con Washington, que impulsa cambios al tratado bajo argumentos relacionados con la pérdida de empleos manufactureros, las cadenas de suministro, el déficit comercial y la seguridad económica.

Este miércoles, el titular de Economía, Marcelo Ebrard, viajó a Washington para preparar la próxima ronda de conversaciones, prevista para la semana del 20 de julio en Ciudad de México, en la que se buscará avanzar en los asuntos aún pendientes, definir los siguientes pasos del proceso y comunicar los resultados una vez concluida la ronda de conversaciones.

Según el documento, México presentó a su vez 13 preocupaciones comerciales dentro del marco del T-MEC, entre ellas los aranceles impuestos por Estados Unidos al acero, aluminio y productos automotrices, así como restricciones comerciales en sectores específicos y la aplicación del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida.

La Secretaría afirmó que estas medidas constituyen obstáculos para el comercio bilateral y requieren atención para mantener el equilibrio de la relación económica entre ambos países.

La agenda mexicana para la revisión del tratado se concentrará en seis prioridades, entre ellas evitar medidas comerciales unilaterales, resolver los aranceles al acero, preservar la competitividad de la industria automotriz y elevar la certidumbre para las inversiones en Norteamérica.

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El informe sostiene además que México buscará promover inversiones en sectores estratégicos como semiconductores, medicamentos, electrónica y tecnologías de cómputo, con el objetivo de fortalecer la capacidad productiva regional y reducir la dependencia de insumos provenientes de Asia.

Durante su conferencia de prensa matutina, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, aseguró que pese a que Estados Unidos decidió no renovar la vigencia del T-MEC por 16 años, no existe incertidumbre para la inversión en México.

“No hay incertidumbre. Por supuesto que nosotros lo que queríamos era 16 años. Dado que el gobierno de Estados Unidos decide solamente los 10 años, pues hay que ponernos de acuerdo en estos 10 años cómo va a continuar el tratado”, afirmó.

Sin embargo, destacó su optimismo para que, en un futuro, la postura de EE.UU. cambie.

“Pienso, la verdad, que se va a renovar por otros 16 años, aunque sea dentro de cuatro o cinco años, porque la integración económica es enorme”, aseveró.

La revisión del T-MEC comenzó formalmente el pasado 1 de julio, cuando los tres socios comerciales iniciaron el proceso previsto en el propio acuerdo para evaluar su funcionamiento seis años después de su entrada en vigor.

Aunque Estados Unidos rechazó una extensión automática del tratado, México y Canadá mantienen que el mecanismo debe servir para fortalecer la integración económica de Norteamérica y generar mayor certidumbre para el comercio y la inversión.