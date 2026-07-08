Millones de personas despiden a Alí Jameneí en la ciudad iraquí de Kerbala

De acuerdo con la Movilización Popular y la agencia oficial de noticias iraquí, INA, más de cuatro millones de personas se congregaron desde la ciudad santa de Nayaf, donde comenzó el cortejo fúnebre, hacia Kerbala, donde el imán Hussein, nieto del profeta, fue asesinado en el año 680 d. C.

El cuerpo del ayatolá entró en la ruta designada para la procesión en la calle Abu Mahdi, en Kerbala, para terminar las exequias en los santuarios del imán Husein bin Ali y al Abás, dos de los lugares más sagrados del chiísmo.

De acuerdo con los vídeos difundidos por la Movilización Popular, grandes multitudes se empujaban y se abrían paso para acercarse al féretro.

Los cuerpos de Jameneí y varios miembros de su familia llegaron ayer al Aeropuerto Internacional de Nayaf en una ceremonia oficial presidida por el primer ministro iraquí, Ali al Zaidi.

Una vez concluidos los ritos en ambos santuarios en Kerbala, el cuerpo regresará por la misma ruta a Nayaf y de allí a Irán.

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Jameneí, asesinado en el primer día de la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero, será enterrado finalmente el jueves en su ciudad natal de Mashad, la más sagrada del país por albergar el mausoleo del imán Reza, el octavo imán del chiismo.EFe