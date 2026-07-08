ONG exige información sobre excoronel sandinista opositor al Gobierno de Daniel Ortega

"Carlos Brenes Sáchez y su esposa, ¿dónde están?", preguntó al Gobierno de los esposos y copresidentes, Daniel Ortega y Rosario Murillo, el Colectivo, integrado por activistas nicaragüenses en su mayoría y con sede en San José.

El organismo sostuvo que el coronel en retiro permanece en desaparición forzada desde agosto de 2025, y que padece diabetes, hipertensión y neuropatía diabética, "por lo que necesita atención médica y medicamentos de manera urgente".

"Exigimos prueba de vida, atención médica independiente, contacto familiar y su libertad inmediata", exigió la ONG.

Brenes Sánchez y su esposa Salvadora Martínez, fueron detenidos en medio de una "redada" que se dio en el marco del 46 aniversario de la revolución popular sandinista, que se conmemoró el 19 de julio de 2025, luego de que Ortega ordenara "capturar" y "procesar" a quienes "conspiren" contra el Gobierno que preside desde 2007.

El excombatiente sandinista y su esposa habrían sido sentenciados a 15 años de prisión por delitos considerados "traición a la patria", según la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

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El Colectivo indicó que Brenes Sánchez fue uno de los fundadores del Grupo Patriótico de Militares Retirados y se integró al Frente Amplio por la Democracia, desde donde cuestionó la concentración de poder de Ortega y el deterioro democrático.

Además, respaldó las protestas antigubernamentales que estallaron en abril de 2018 y que fueron neutralizadas a la fuerza por el Gobierno, que lo impulsó a leer un comunicado en el que pidió la renuncia de Ortega al poder "por la sangre derramada de los jóvenes" y llamó al Ejército a "proteger al pueblo y no a la dictadura".

Junto a su esposa, es beneficiado con medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).