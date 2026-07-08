ONG venezolana reporta la excarcelación de adolescente detenido por motivos políticos

"Acaba de ser excarcelado el único preso político adolescente", indicó en X el presidente director de la organización, Alfredo Romero.

Por su parte, el vicepresidente director del Foro Penal, Gonzalo Himiob, señaló a EFE que el adolescente estaba detenido desde el 25 de marzo de 2025.

El joven fue detenido por un grupo de funcionarios adscritos a la Delegación Municipal del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) del estado Táchira (oeste, fronterizo con Colombia), tras un operativo violento en dos viviendas, de acuerdo a Foro Penal.

El Cicpc simuló de forma fraudulenta, según la ONG, que el menor había sido capturado en flagrancia y en plena actividad ilícita, consumando el arresto sin que mediara alguna orden judicial.

Al día siguiente de su detención, el gobernador del estado de Táchira, Freddy Bernal, expuso el caso públicamente, presentado al adolescente como el presunto "crack" de un sofisticado laboratorio informático que supuestamente había vaciado más de 10 millones de dólares de cuentas del Banco de Venezuela, del Sistema Patria -una plataforma donde se pagan bonos a jubilados y trabajadores públicos- y de dos alcaldías de la región.

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No está claro cuál fue el supuesto destino de ese dinero.

El juicio formal empezó el pasado 5 de marzo y la ONG denunció que el proceso ha avanzado bajo un severo esquema de retrasos.

Foro Penal cifra en 372 los presos políticos en el país suramericano, de los que 347 son hombres y 25 mujeres. Entre ellos hay 214 civiles y 158 militares.

El martes, familiares de presos políticos señalaron a EFE que las autoridades han abandonado a estos detenidos tras el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 del pasado 24 de junio, con la desmejora en la alimentación y la falta de atención a algunas estructuras que sufrieron daños por el desastre.

Hasta el momento, el Ejecutivo venezolano no ha dado un balance oficial sobre la situación de las cárceles tras los terremotos.