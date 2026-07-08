Primer ministro de Antigua y Barbuda dice que visas de EEUU "están socavando" su comercio

Las visas de visitante para los ciudadanos de Antigua y Barbuda están limitadas a una sola entrada y tienen una validez de tres meses, mencionó Browne.

Esto reemplaza las normas anteriores, que permitían visas de entrada múltiple con una validez de 10 años.

"También tenemos personas a las que les gusta visitar a sus familiares en los Estados Unidos, y ellas también se ven afectadas", declaró Browne a EFE en el contexto de la reunión de líderes de la Comunidad del Caribe (Caricom), que culmina este miércoles en Santa Lucía.

Browne dijo que su país había mantenido la esperanza de que la política de visados fuera "una medida temporal y que no se extendiera".

"Creo que habría expirado el 1 de julio, aunque no hemos recibido una comunicación formal de nadie en Estados Unidos. Seguimos teniendo la esperanza de que, ahora que el 1 de julio ya ha pasado, no se vuelva a aplicar", afirmó esperanzado el líder caribeño.

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Además, indicó que su gobierno no ha recibido ninguna comunicación de Estados Unidos "que confirme si van a prorrogarla o si dejará de estar vigente".

"Una vez más, esperamos que prevalezca esta última opción y que las restricciones desaparezcan porque, en cualquier caso, no tenemos absolutamente ningún problema con Estados Unidos", aseguró.

Browne insistió en que su país mantiene "relaciones muy sólidas" con Washington y ha sido "plenamente cooperativo con Estados Unidos".

"Consideramos a Estados Unidos nuestro socio más importante para el desarrollo", dijo, señalando que el 80 % de lo que se consume en su país proviene de Estados Unidos.

También, mencionó que el mercado de turistas en Antigua y Barbuda más importante es el país norteamericano "y, por lo tanto, para nosotros, nuestro desarrollo está inextricablemente vinculado al de Estados Unidos".

Por otra parte, sobre el tema de permitir que Estados Unidos envíe a Antigua y Barbuda a migrantes indocumentados provenientes de terceros países, Browne opinó que debería llevarse a cabo de una manera que proteja la seguridad de la isla caribeña.

"Lo único que buscamos hacer aquí es proteger a nuestro país para asegurarnos de no atraer a elementos criminales. Pero les hemos indicado que ciertamente participaremos en el programa de nacionales de terceros países", afirmó.

"También tenemos que asegurarnos de que no tenemos tanta capacidad para tanta gente, pues somos una isla con una población de 100.000 personas. Además, tenemos una capacidad financiera limitada", detalló.